أبو الدهب: الزمالك يدفع ثمن الإطاحة بمعتمد جمال

أكد محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك استحق الخسارة من الجونة في مباراة الفريقين ببطولة الدوري الممتاز.



وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن فريق الزمالك لم يقدم الأداء المنتظر منه في مباراة الجونة ببطولة الدوري الممتاز واستحق الخسارة أمام فريق مكافح طوال 90 دقيقة".



وتابع:" في رأيي أن فريق الزمالك يدفع ثمن الإطاحة بمعتمد جمال المدير الفني السابق للفريق الأبيض فهو كان يسير بخطى ثابتة مع الزمالك عن البرتغالي جوزيه جوميز ".