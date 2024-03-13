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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أبو الدهب: الزمالك يدفع ثمن الإطاحة بمعتمد جمال

محمود أبو الدهب
محمود أبو الدهب

أكد محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك استحق الخسارة من الجونة في مباراة الفريقين ببطولة الدوري الممتاز.

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سامى الشيشينى..أخطاء كارثيه وراء سقوط الزمالك فى الجونه


وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن فريق الزمالك لم يقدم الأداء المنتظر منه في مباراة الجونة ببطولة الدوري الممتاز واستحق الخسارة أمام فريق مكافح طوال 90 دقيقة".


وتابع:" في رأيي أن فريق الزمالك يدفع ثمن الإطاحة بمعتمد جمال المدير الفني السابق للفريق الأبيض فهو كان يسير بخطى ثابتة مع الزمالك عن البرتغالي جوزيه جوميز ".

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