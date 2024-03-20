أضيفي لمستك المختلفة وحضري القطايف بالقشطة وعين الجمل

القطايف من الحلويات الرمضانية الشهية التي لا غنى عنها على السفرة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بحشوة القشطة وعين الجمل.

طريقة عمل القطايف المحشية بالقشطة وعين الجمل

المقادير

- مقادير عجينة القطايف :

دقيق : 3 اكواب

خميرة : ملعقة كبيرة

بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

سكر : 2 ملعقة كبيرة

ملح : ملعقة صغيرة

ماء دافئ : 2 كوب

- حشوة القشطة :

القشطة : علبة

ماء الزهر : 2 ملعقة كبيرة

عصير الليمون : ملعقة صغيرة

سكر : كوب

- حشوة عين الجمل :

عين جمل : 2 كوب (مفروم ناعم)

سكر : 5 ملاعق كبيرة

ماء الزهر : 3 ملاعق كبيرة

القرفة : نصف ملعقة صغيرة

- لتحضير القطر/ الشربات :

سكر : 2 كوب

الماء : كوب ونصف

عصير الليمون : ملعقة صغيرة

ماء الزهر : ملعقة صغيرة (أو ماء ورد)

- فستق حلبي : حسب الرغبة (للتزيين)

- الزيت النباتي : حسب الحاجة (للقلي)

طريقة التحضير

لتحضير عجينة القطايف:

يُخلط الدقيق مع السكر، والبيكنج باودر، والخميرة، والملح جيداً. يُضاف الماء وتخلط كل المكونات جيداً حتى تندمج وتتجانس، ثم تترك لمدة ساعة حتى تختمر

تسخن المقلاة جيداً ويفضل أن تكون من الحديد السميك القعر لتحمل الحرارة العالية.

يصب مقدار ملعقة كبيرة من المزيج وتكرر الطريقة نفسها على أن تحمر القطايف من جهة واحدة فقط.

بعد خلط الحشوتين، توضع كمية مناسبة في كل قرص عجينة قطايف، ويتم إغلاقها بإحكام.

يوضع الزيت في مقلاة على نار متوسطة حتى يسخن. تقلَى القطايف في الزيت، وتقلب على الجانبين حتى تحمر، وترفع على ورق مطبخ للتخلص من الزيت الزائد.

لتحضير الشربات:

حضري وعاء ثم ضعي بداخله الماء، ثم أضيفي إليه السكر. ضعي الوعاء على نار درجة حرارتها عالية لكي تغلي المكونات، وأضيفي عصير الليمون الطازج وماء الزهر أو ماء الورد. ثم اتركي الخليط الذي يحتوي على المكونات يغلي، بعدها قومي بتخفيف النار، واتركيه يغلي مع بعضه البعض برفق لمدة عشر دقائق إلى أن يصبح كثيفاً، ثم ضعي القطايف في الشربات، وارفعيها في مصفاة لتتخلص من الشربات الزائدة، وقدميها باردة أو ساخنة مع الفستق الحلبي.