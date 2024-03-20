يسرا اللوزي تقع في فخ الإدمان في مسلسل صلة رحم

في تطور جديد لشخصية ليلى التي تلعبها النجمة يسرا اللوزي في مسلسل صلة رحم، وبعد الصدمات المتتابعة التي تعرضت لها تدخل ليلى في طور جديد تماما وتتبدل شخصيتها بالكلية.

بعد اللجوء إلى العقاقير المهدئة دخلت ليلى في مرحلة الإدمان وبدأ عليها آثار وسلوكيات المدمنين، ففي أحد المشاهد وأثناء مناقشة عادية مع ناريمان تنفعل ليلى بشدة وبدون داعي فيما يبدو انه بسبب نقص المخدر ثم تستأذن للمغادرة فورًا. وأثناء ذلك تنسى ليلى هاتفها المحمول لتكتشف ناريمان بالصدفة حقيقة علاقتها بيوسف، وهو ما ينذر بتعقد الأمور أكثر وأكثر.

تتحول ليلى بشكل متطرف وتعتاد السهر في أماكن مختلفة عن شخصيتها بصحبة يوسف، فتذهب إلى أحد نوادي الديسكو وتتناول الكحول والمخدرات وتعترف ليوسف بمشاعرها وتطلب منه أن يبقى إلى جانبها. في الوقت نفسه اعترفت ليلى لوالدها وأخيها بخطة زوجها حسام لتأجير الرحم، وطلبت من أخيها زياد أن يبدأ في إجراءات دعوى الخلع أو الطلاق.

تفاصيل مسلسل صلة رحم

مسلسل صلة رحم من بطولة النجم إياد نصار، والنجمة يسرا اللوزي والنجمة أسماء أبو اليزيد، ومن تأليف محمد هشام عبية مؤلف مسلسلي بطلوع الروح والإمام، وإخراج تامر نادي مخرج مسلسل المتهمة.



أحدث أعمال يسرا اللوزي فيلم ليلة العيد الذي عُرض في يناير الماضي بدور العرض السينمائية، ويدور في إطار درامي حول قضايا المرأة، من خلال معاناة عدة سيدات يتعرضن لمشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن. وتشارك يسرا اللوزي في بطولة الفيلم أمام النجمة يسرا وريهام عبد الغفور، سيد رجب، عبير صبري، نجلاء بدر، هنادي مهنا، ومن ﺇﺧﺮاﺝ سامح عبدالعزيز، وتأليف أحمد عبد الله.