أحمد عيد عبد الملك: أتمنى مساندة المنتخب في بطولة عاصمة مصر

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه يتمنى وجود مساندة كبيرة من الجماهير للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن في البطولة الودية الدولية، مشيرًا إلى أنه يتمنى وجود دعم للتوأم بعيدًا عن الأندية المصرية، بعيدًا عن الاختيارات الفنية، مشددًا على أن البداية مهمة للغاية للجهاز الجديد مع الفراعنة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "حسام حسن بالتأكيد لديه فكر خاص بشأن اللاعبين الأساسيين، كما ان اختياراته في القائمة تؤكد ذلك، مثل ضم بعض اللاعبين مثل أحمد نبيل كوكا ومحمد الشامي واحمد عاطف، واعتقد أن محمد شكري سيكون له دور كبير مع منتخب مصر وسيبدأ أساسيًا أمام نيوزيلندا، وهذا هو الطبيعي في ظل غياب محمد حمدي خلال المباراة القادمة في التصفيات بسبب الايقاف".

وأضاف: "محمد شكري كان لابد ان يتواجد في منتخب مصر حتى مع وجود محمد حمدي وأحمد فتوح، وكان يجب ضمه في أمم افريقيا السابقة، ومحمد الشامي سيحصل على فرصته في اللقاء أيضا، وهو مقتنع به كثيرا وكان وراء اكتشافه عندما كان معارا من انبي لنادي المصري.. الشامي لاعب جيد لكنه لم يظهر جيدا في الزمالك بسبب التخبطات الفنية وقتها، كما أنه لم يظهر بشكل طيب هذا الموسم مع المصري لكن اختياره وجهة نظر فنية".

وواصل: "تجاهل ضم حسام اشرف للمنتخب الأول أو الأوليمبي يمثل علامة استفهام كبيرة، ولكن في النهاية هي وجهة نظر حسام حسن، واعتقد أيضا أن إمام عاشور ومحمود تريزيجيه مع مروان عطية سوف يتم الاعتماد عليهم في خط الوسط، ومن الوارد وجود عمر مرموش ومصطفى فتحي على الأطراف، ومصطفى محمد مهاجم صريح".

وتابع: "حسام حسن لديه الجراءة في الدفع ببعض اللاعبين وتنفيذ بعض الافكار، منها امكانية وجود تريزيجيه في وسط الملعب بجوار مروان وامام عاشور، وهذا هو مركزه الاساسي، قبل الانتقال للجناح، ولكن في نفس الوقت من الممكن ان يقوم باجراء بعض التغييرات في الملعب، ومن الوارد وجود أفشة على حساب تريزيجيه في وسط الملعب.. حسام حسن يحب اللاعبين الذين لديهم حلول كثيرة في الملعب".

وزاد: "حسام عليه رفع طموحات اللاعبين، وأن يستخدم تلك النقطة بشكل ايجابي من أجل الحصول على اقصى طاقة للاعبين، وأحمد نبيل كوكا وجوده لم يكن له داعي من الأساس خصوصا أنه مصاب، كما أنه قد يجلس بديلا في الأهلي مستقبلا".

وأتم: "اللاعبين سيكون لديهم حماس شديد من أجل اظهار أفضل مستوى أمام حسام حسن، وهو دائما يقوم بشحن اللاعبين لتحقيق المكسب، وهي نقطة ايجابية مع امكانيات اللاعبين الموجودة في منتخب مصر.. وأي مدرب يكون لديه شعور بالضيق في حالة الخسارة، لكن علاقة المدرب بلاعبيه داخل غرفة الملابس مختلفة تماما عما يظهر أمام الجميع، واعتقد أن المنتخب قادر على الفوز أمام نيوزيلندا بسهولة".