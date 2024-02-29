مفاجأة.. علي معلول مهدد بالرحيل عن الأهلي

فجر مصدر مطلع داخل أروقة النادي الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده احتمالية رحيل التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق مع نهاية تعاقده بانتهاء الموسم الحالي.

وقال المصدر لـ"بوابة الوفد" إن مفاوضات تجديد عقد علي معلول مع الأهلي تواجه عدة صعوبات على رأسها مطالب اللاعب الذي يرى أن هذا العقد ربما يكون الأخير له مع القلعة الحمراء.

وأضاف:" معلول طالب إدارة الأهلي بتوقيع عقد طويل الأمد وليس لمدة موسم واحد كما رفض فكرة الحصول على جزء من التعاقد بالجنيه المصري وتمسك بالحصول على راتبه السنوي بالدولار".

وتابع:" معلول طلب أيضاً الحصول على منحة تعاقد فور التجديد بخلاف إعفاءه من نسبة المشاركة في مباريات الأهلي".

وأشار إلى أن طلبات معلول تحت الدراسة ولكن هناك تحركات لتأمين مستقبل الجبهة اليسرى بالأهلي بعد إعلان عودة محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا مرة أخرى في الموسم المقبل.

طالع المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الوفد من هنا