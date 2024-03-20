سيميوني يطالب بضم "جوهرة" ريال مدريد

يسعي المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، في الحصول على خدمات نجم ريال مدريد بالميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن داني سيبايوس، لاعب ريال مدريد، أحد اللاعبين المفضلين لدى المدرب الأرجنتيني، ويرغب في التعاقد مع لاعب وسط الميرنجي في الصيف المقبل.

في يياق متصل يرفض سيميوني أيضا مشاركة نجم الفريق جريزمان مع منتخب فرنسا في اولمبياد باريس، والتي ستنطلق في شهر يوليو القادم

ومثل أنطوان جريزمان المنتخب الفرنسي بمختلف مراحله العمرية للشباب، وشارك في أول مباراة له مع المنتخب الأول في 5 مارس 2014 في ودية ضد منتخب هولندا وانتهت بفوز منتخب فرنسا بهدفين دون رد.

ومنذ ذلك الحين، شارك جريزمان في 127 مباراة بقميص منتخب فرنسا وسجل 44 هدفًا وصنع 38 لزملائه في الفريق، كما شارك في تحقيق منتخب بلاده لقبي كأس العالم ودوري الأمم الأوروبية.