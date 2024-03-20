أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل لانش بوكس

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل لانش بوكس، كشف أحد العاملين مع العصابة النسائية المكونة من بسمة (غادة عادل) وندى (جميلة عوض) ومريم (فدوى عابد)، وادعة ماجي أنهم يعملون في شئ ليس قانوني.

واستعرضت الحلقة استغلال ماجي للعصابة النسائية وطلب مبلغ مالي بشكل شهري مقابل عدم حديثها مع أحد عن ما يفعلوه.

وشهدت الحلقة طلب مروان (المطرب شاهين) من بسمة وقف العمل فترة حتى لا تتمكن الشرطة من القبض عليه بعد القبض على أحد أفراد عصابته.

قصة مسلسل لانش بوكس

يشار إلى أن مسلسل لانش بوكس، دراما كوميدية تتبع حياة ثلاث نساء من ربات المنازل يحاولن إيجاد حلاً لمشاكلهن. هؤلاء النساء العاديات، اللاتي يمضين يومهن كأي شخص آخر في الشارع أو في السوبر ماركت، يتحولن فجأة إلى عصابة تمارس أنواعًا مختلفة من الجرائم، كل ذلك بهدف الحفاظ والدفاع عن عائلاتهن.

أبطال مسلسل لانش بوكس

يذكر أن يشارك في بطولة المسلسل بجانب النجمة غادة عادل، كلا من : "جميلة عوض، فدوى عابد، أحمد وفيق، والمطرب شاهين، صدقي صخر، أسامة أبو العطا، علي السبع، وغيرهم، سيناريو وحوار عمرو مدحت، إخراج هشام الرشيدي.

عودة غادة عادل للدراما

جدير بالذكر أن مسلسل لانش بوكس، يعتبر بمثابة عودة قوية للنجمة غادة عادل بعد غياب سنوات عن المشاركة في السباق الرمضاني.