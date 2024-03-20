الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

"فراولة".. مواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة

بوابة الوفد الإلكترونية

يعرض مسلسل "فراولة" للنجمة نيللي كريم، وينتمي لنوعية الأعمال المكونة من ١٥ حلقة، ويشارك في السباق الرمضاني ٢٠٢٤.

ومن المقرر عرض مسلسل فراولة، خلال النصف الثاني من شهر رمضان حصريا عبر شاشة dmc، وdmc دراما، ومنصة watch it.

ويذكر أن تدور أحداث المسلسل، حول فتاة فقيرة تدعى "فراولة"، والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم يتغير حياتها إلي حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها من الفقر.
وينالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في أحدي الشركات العالمية، وتبدأ حياتها الجديد، وتتمكن من شراء الشركة وتقودها إلي قطار الانفلونسر المشهور علي السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت علي عقول متابعيها ليعيشون وهم الأحلام.

مسلسل فراولة، بطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى"، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد علي.

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