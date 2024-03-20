الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مسلسل "لانش بوكس".. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

بوابة الوفد الإلكترونية

يعرض مسلسل "لانش بوكس" للنجمة غادة عادل، مساء اليوم، ضمن السباق الرمضاني ٢٠٢٤.

وينطلق عرض مسلسل لانش بوكس، على قناة النهار في تمام الساعه العاشرة مساءً، ويعاد المسلسل في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، ويعاد مرة ثانية في تمام الساعة الرابعة الا ربع عصرًا.

يشار إلى أن مسلسل لانش بوكس، دراما كوميدية تتبع حياة ثلاث نساء من ربات المنازل يحاولن إيجاد حلاً لمشاكلهن. هؤلاء النساء العاديات، اللاتي يمضين يومهن كأي شخص آخر في الشارع أو في السوبر ماركت، يتحولن فجأة إلى عصابة تمارس أنواعًا مختلفة من الجرائم، كل ذلك بهدف الحفاظ والدفاع عن عائلاتهن.

يذكر أن يشارك في بطولة المسلسل بجانب النجمة غادة عادل، كلا من : "جميلة عوض، فدوى عابد، أحمد وفيق، والمطرب شاهين، صدقي صخر، أسامة أبو العطا، علي السبع، وغيرهم، سيناريو وحوار عمرو مدحت، إخراج هشام الرشيدي.

جدير بالذكر أن مسلسل لانش بوكس، يعتبر بمثابة عودة قوية للنجمة غادة عادل بعد غياب سنوات عن المشاركة في السباق الرمضاني.

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