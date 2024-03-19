لو زهقتي من اللحوم.. حضري السمك على الجريل بتتبيلة المطاعم

نقدم لك في هذه الوصفة طريقة عمل تتبيلة السمك المشوي على الفحم بمكونات متوفرة في جميع المنازل، حيث تعطي مذاق رائع ولذيذ للسمك، بالإضافة لسرعة تحضيرها.



طريقة عمل تتبيلة السمك

المقادير

مقادير التتبيلة :

الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة (طازج، مبشور)

الثوم : ملعقة صغيرة (مهروس)



الفلفل الأحمر الحار : ملعقة صغيرة

الكركم : ملعقة صغيرة

الزيت : ملعقة صغيرة

عصير الليمون : ملعقة كبيرة

ملح : حسب الرغبة



مقادير الحشوة :

الليمون : 2 شريحة (حامض)

الثوم : 5 فصوص (مقشّر)

فلفل أخضر حار : 3 حبات (مقطّع أنصاف)

كزبرة خضراء : نصف كوب (مفرومة)

ملح : ربع ملعقة صغيرة

- السمك : 500 غراماً (٢ حبّة، كبير الحجم)



- الزيت : حسب الحاجة (لدهن السمك)



- بهارات الجرام ماسالا : ربع ملعقة صغيرة (لدهن السمك)





طريقة التحضير

لتحضير التتبيلة:

في وعاء، ضعي الزنجبيل والثوم والفلفل الأحمر الحار والكركم والزيت وعصير الليمون الحامض والملح.

اخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس.

اصنعي بعض الخطوط على أعلى السمكة.



وزّعي التتبيلة على السمك مع الحرص على إدخالها بين الثقوب.

افتحي السمك وضعي داخلها شرائح الليمون الحامض وفصوص الثوم والفلفل الأخضر الحار والكزبرة والملح.

غطّي السمك وادخليها إلى الثلاجة لساعة.

اشوي السمك على جريل الفحم مع دهنها من وقت لآخر بالزيت ورشّة غارام ماسالا وذلك لـ10 دقائق لكل جهة.