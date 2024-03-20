" افتتاح الدورة الرمضانية لطلاب جامعة العريش

تحت رعاية الأستاذ الدكتور حسن الدمرداش - رئيس جامعة العريش ، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور عبدالمقصود عبدالقادر - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والمهندس محمد أبوحطب مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، افتتحت إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب الدورة الرمضانية لطلاب جامعة العريش، وافتتحت الدورة بثلاث مباريات وكانت النتائج كالتالي:-

_ فوز كلية الطب البشري (٢) علي كلية الطب البيطري ( ١ ) بهدفين مقابل لا شئ،و

فوز كلية الطب البيطري ( ٢ ) علي كلية الطب البشري ( ١ ) بثلاثة أهداف مقابل هدف،

وفوز فريق المدينة الجامعية علي كلية التربية بهدف مقابل لا شئ.



وتستكمل منافسات الدورة علي مدار شهر رمضان المبارك ، وأكد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة أن اهتمام الجامعة بالرياضة يأتي من منطلق آثارها الإيجابية على الصحة العقلية والنفسية للطلاب؛ بهدف إعداد جيل من الشباب الواعي المستنير، الذى يعمل لصالح مجتمعه ووطنه.

مشيدًا بالروح الرياضية التي تتحلى بها جميع الفرق، ويلتزم بها اللاعبون المشاركون في الدورة ، رافعين شعار الرياضة أخلاق.

