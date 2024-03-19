أمسيات رمضانية بمركز شباب سلمنت ببلبيس

نظمت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، مساء اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع إدارة شباب بلبيس غرب، الأمسية الرمضانية بمركز شباب سلمنت، تضمنت برنامج فنى وثقافي وإنشاء ديني وغناء لفريق كورال النشء بمركز شباب الزقازيق البحرى.

وبدأت الامسية بعزف وغناء الكورال للسلام الجمهوري، وعرض أغاني شهر رمضان المبارك والأغاني الوطنية التى أداها فريق الكورال، وابتهالات وتواشيح دينية.

يأتي ذلك فى إطار احتفالات مديرية الشباب والرياضة بالشرقية بشهر رمضان المعظم وتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، بتنفيذ اجندة رمضانية ضمن مبادرة «رمضان احلى بمراكز الشباب».

وتواصل الأمسيات الرمضانية بمراكز الشباب بالتعاون والتنسيق مع الإدارات الفرعية بهدف إثراء الطابع الرمضانب وعرض المواهب الفنية للكورال والانشاد الديني لأعضاء مراكز الشباب.

ويشار إلى إنه سيتم اختيار أفضل مركز شباب مُشارك فى الأنشطة الرمضانية من حيث الإعداد والتجهيز وتركيب الزينة الرمضانية وأجواء الاحتفالات ضمن معايير تم وضعها بإشراف لجنة مكلفة من وكيل أول الوزارة، بعضوية الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب، والدكتور أحمد حماد مدير عام الشباب، والسيد خليل معاون الشباب، والمهندس إسلام النجار مدير المركز الإعلامي، أحمد حسن المنسق الاعلامي.