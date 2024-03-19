احذر.. 3 أضرار كارثية بسببها تناول خل التفاح

حذرت دراسة أمريكية حديثة من 3 مخاطر صحية تنتج عن شرب خل التفاح يوميا يجب أخذها في الاعتبار، وذلك على الرغم من تعدد فوائده الصحية.

أضرار خل التفاح



ووفقًا لما ذكره موقع اكسبريس البريطاني، نستعرض فيما يلي هذه المخاطر:

تلف الأسنان

يحتوي خل التفاح على حمضي الماليك والأسيتيك، حيث يتراوح متوسط درجة الحموضة بين 2.5 و3.0، ما قد يضعف مينا الأسنان، ما يسبب تسوسها، وتورم أو حروق داخل الفم.

تلف الجلد والحلق

قد يضر خل التفاح بجلدك وحلقك، ففي وقت سابق أدى إلى إصابة فتاة بحرق كيميائي بعد استخدامه "كعلاج" لإزالة "الشامات" غير المرغوب فيها، بالاضافة الى ان حمض الأسيتيك الموجود فيه يسبب حروق الحلق.

عسر الهضم

قد يعاني البعض من عسر الهضم أو الغثيان بعد تناول خل التفاح، لذا، ينصح بعدم شربه على معدة فارغة، والتوقف عن تناوله إذا شعرت بالغثيان أو التقيؤ.

