لقاءات برلمانية ومسابقات دينية بمراكز شباب شبرا الخيمة

اختتم مركز شباب بيجام اليوم فعاليات المسابقة الدينية للطلائع في القرآن الكريم كاملاً بحضور الشيخ صلاح عامر والشيخ أحمد حسن ضمن خطة نشاط رمضان المبارك للمركز ،وعلى الجانب الرياضى للمركز تسابق أعضاء فريق الكاراتيه للمركز اليوم فى دورة للعبة الكاراتيه.

التقى أعضاء برلمان الطلائع لمركز شباب منطى اليوم فى لقاء برلماني بعنوان أمسيات رمضانيه ودار اللقاء الكادر البرلمانى محمد طلعت ،وعلى الجانب الآخر للمركز انتهى فريق المسرح لذوى الهمم والقدرات الخاصة بقيادة المخرجة صافيناز محمد ،كما انتهى أيضا فريق الكنغ فو بالمركز من تدريبات المكثفة لتقوية البنية الجسمانية للاعبين.

اما مركز شباب ١٥مايو نفذ دورة رمضانية لكرة القدم ضمن خطة النشاط الرياضي للمركز.

وتأتي فعاليات وممارسة الأنشطة البدنية والثقافية والاجتماعية برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية لاستيعاب طاقة النشء والشباب فيما ينفع ،ويفيد البيئة المحيطة.