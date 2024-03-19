محمد السهيت مديرًا للإدارة العامة لمكتب محافظ كفر الشيخ

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرارا رقم 507 لعام 2024، بتعيين محمد حلمي علي السهيت، مديرا عاما للإدارة العامة لشئون مكتب محافظ كفر الشيخ.

محمد السهيت في سطور

ويذكر أن محمد حلمي السهيت، من الكفاءات الشبابية ذات الكفاءة العالية والمتميزة داخل ديوان عام محافظة كفرالشيخ خلال السنوات الماضية ، حيث تولى العديد من المناصب ذات الصلة بالاتصال السياسي والجماهيري والمتابعة التنفيذية.

وحصل محمد حلمي السهيت على العديد من الدورات التدريبية بمركز الاستدامة بسقارة وكذلك أكاديمية ناصر العسكرية العليا في شئون إدارة الأزمات والاستراتيجية والأمن القومي وشئون الحكم المحلي.