الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

بعد مشهد تمثيلي عنيف.. ضبط 4 أشخاص «تيك توكر» بينهم فتاة بأحد شوارع القاهرة

بوابة الوفد الإلكترونية

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على 4 تيك توكر بينهم فتاة، افتعلوا مشاجرة وضربوا فتاة في الشارع بمشهد تمثيلي تم تصويره ونشره على تطبيق تيك توك لزيادة نسب المشاهدات والمتابعة.

بعد مشهد تمثيلي عنيف..ضبط  4 أشخاص «تيك توكر» بينهم فتاة  بأحد شوارع القاهرة


كما رصدت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الفيديو، وتمكنت من القبض على القائمين بمقطع الفيديو والفتاة التي تم ضربها، والذين أقروا بتصوير المشهد التمثيلي لزيادة عدد المتابعين والمشاهدات وجني أرباح.


وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين بينهم الفتاة التي اشتركت معهم في تصوير المقطع بمنطقتي باب الشعرية وإمبابة، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
كما إصيب شخصين بحروق على يد جارهما في منطقة بولاق الدكرور أثر رشقهما بزجاجة مولوتوف وألقى رجال المباحث القبض على المتهم.
تلقت قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إخطارا من أحد المستشفيات باستقبال شخصين مصابين بحروق في الوجه والجبهة أثر تعرضهم للتعدي من قبل جارهما.


ودلت التحريات، أن المتهم مريض نفسي وراء الواقعة إذ اتهمه جاراه الاثنان بإلقائهما بالمولوتوف حيث تشاجر مع جيرانه ظنا منه أنهما ينويان إيذاءه خلافا للحقيقة، إذ ألقاهما بالمولوتوف أثناء تواجدهما أعلى سطح سكنهما وتم اتخاذ الاجرءاتت القانونية تجاه الواقعة.

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