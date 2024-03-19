محمد على رزق لـ"الوفد": غادة عبدالرازق جميلة واتشرفت بالعمل معها

أعرب الفنان محمد على رزق، عن سعادته بالعمل مع النجمة غادة عبدالرازق ومشاركته فى مسلسل "صيد العقارب"، وردود أفعال الجمهور على العمل، كما كشف عن أعماله المقبلة، مشيراً: "غادة عبدالرازق شخصية جميلة ورائعة علي المستوي الشخصي والمهني والإنساني".

أكد محمد على رزق عن كواليس مسلسل صيد العقارب، خلال تصريحات لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، قائلاً: "الكواليس كانت جميلة جدا لأنني تعاونت مع المؤلف الكبير باهر دويدار، والمخرج العظيم أحمد حسن في أعمال أخري جمعتنا سابقاً، والشخصيتين ليهم كل الاحترام والتقدير والحب بالنسبة لي، وبالنسبة الأستاذة غادة عبدالرازق فيعتبر صيد العقارب أول عمل يجمعني بها، بالرغم من تعاونا مؤخراً في فيلم "حرب كرموز" ولكن لم نجتمع في مشاهد معاً، انا سعيد جدا بالعمل مع نجمة بقيمة غادة عبدالرازق، فهي شخصية جميلة ورائعة علي المستوي الشخصي والمهني والإنساني، شخصية مميزة جدا بكل معاني الكلمة واستمتعت بالعمل معاها جدا وبتشرف أن تعاونت معاها فى المسلسل.

مسلسل صيد العقارب



عبر محمد على رزق عن سعادتها بردود أفعال الجمهور على مسلسل صيد العقارب، قائلاً: "مبسوط جدا بردود افعال الجمهور علي المسلسل الحمدلله إيجابية جداً وانا سعيد بيها واتمني النجاح والتوفيق للجميع".

أشار محمد على رزق في حديثه عن أعماله الفنية، معلقاً: "أنا الحمدلله بشارك في مسلسل"جودر" هينزل الجزء الثاني من السباق الدرامي الرمضاني الحالي، ومسلسل جودر، بطولة النجم ياسر جلال.

مسلسل صيد العقارب

أحداث مسلسل صيد العقارب

تشارك الفنانة غادة عبدالرازق في السباق الرمضاني هذا العام من خلال تجسيد شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم، غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، محمد علاء، محمود عبد المغني، سيمون، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.