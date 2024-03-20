مستشار محافظ البحر الأحمر يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية براس غارب

استقبل اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة راس غارب اليوم اللواء حامد احمد مستشار محافظ البحر الاحمر لشئون المدن والمديريات وذلك لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجارية بالمدينة .

حيث تفقد حامد المبنى الادارى للوحدة المحلية وقاعة الاجتماعات والمخازن والحملة الميكانيكية ، كما تفقد تطوير ورفع كفاءة واحلال وتجديد الارصفه واعمدة الانارة بشارع الميناء وشارع جمال عبد الناصر وشارع المجلس المحلي، كما تفقد تطوير ورفع كفاءة مبنى العيادات الخارجية ومكتب التأمين الصحى ودعمها باثاث جديد وكراسى انتظار للمرضى .

وفى السياق ذاته تفقد حامد مشروعات رصف الطرق حيث تفقد رصف شوارع عمارات ال 253 وعمارات ال 96 وحدة وال 56 وحدة وشوارع منطقة الشباب وشوارع عمارات ال 168 بمنطقة الصحراوية .

وتفقد استكمال اعمال التدعيم بمستشفى راس غارب المركزى الجديد ، وتنفيذ انشاء عدد 28 عمارة سكنية استثمارى متميز بشارع الميناء بمواجهة البحر مباشرة و تتراوح مساحة الوحدة السكنية مابين 135 م2 ، 140 م2 وجارى انشاء 14 عمارة كمرحلة اولى بعدد وحدات سكنية 224 وحدة سكنية

واختتم حامد الزيارة بتفقد اعمال رفع انقاض ازالات المنازل بالمنطقة العشوائية الناجمة عن ازالة المساكن بعد تعويض مالكيها بوحدات سكنية ( بلوك ) بمنطقة حى الروضه وتعويض المستأجرين والمقيمين وحدات سكنية ( شقه ) .

يأتى ذلك فى ضوء توجهات وتكليفات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر بمتابعة جميع مشروعات الخطة الاستثمارية بمدن المحافظة للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات.