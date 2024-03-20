مدير تعليم دشنا يكرم الفائزين بمسابقة "أفضل روضة " برياض الأطفال

كرم طارق نور الدين مدير عام إدارة دشنا التعليمية بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، الفائزين بمسابقة أفضل روضة على مستوى إدارة دشنا، وذلك بناءاً على تعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وبحضور رئيس قسم رياض الاطفال ايمان صلاح والموجه سحر محمد منصور والموجه محمد جمال جمعه والموجه ابراهيم عبد المعز محمد والموجه نجاة الأمير .

وأكد "نور الدين" ان رياض الأطفال أجرت مسابقة أفضل روضة تحت اشراف قسم رياض الاطفال وأسفرت المسابقة عن فوز مدرسة الشهيد محمود الامين بالمركز الأول وفازت مدرسة ابو بكر الصديق بالمركز الأول مكرر بينما فازت مدرسة السمطا بحرى بالمركز الثاني وفازت مدرسة عمر بن الخطاب بالمركز الثاني مكرر بينما حصلت على المركز الثالث مدرسة دشنا الرسمية لغات .

وأشاد بمشاركة عدد كبير من المدارس بالمسابقة مؤكدا على دعم وتسخير كافة إمكانيات الإدارة بالكامل لتفعيل الأنشطة التربوية والتسابق بين المدارس لما لها من دور فعال فى تنمية قدرات ومواهب التلاميذ.