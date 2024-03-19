حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب أفريقيا يحاكم حزبا معارضا جديدا

يقاضي حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا، الهيئة الانتخابية المستقلة وحزبا سياسيا منافسا يقوده رئيس سابق، مما يسلط الضوء على الانقسامات قبل ما يمكن أن تكون الانتخابات الأكثر أهمية في السنوات ال 30 الماضية في البلاد.

ويقول حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، إن حزب رمح الأمة الجديد لم يستوف معايير التسجيل في سبتمبر. وبدأت القضية يوم الثلاثاء أمام المحكمة الانتخابية في بلومفونتين في وسط البلاد.

وقد يتم إلغاء تسجيل الحزب الجديد، المعروف أيضا باسم MK ويقوده رئيس جنوب إفريقيا السابق والزعيم السابق لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي جاكوب زوما، ولن يتمكن من خوض الانتخابات الوطنية في 29 مايو، وقال مسؤولو الكنيست إنهم لن يقبلوا استبعادهم، حتى أن أحدهم هدد "بحرب أهلية".

زرع عضو الكنيست المشاكل داخل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي باستخدام اسم جناحه العسكري الذي تم حله الآن ، والذي أسسه نيلسون مانديلا.

يطعن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في استخدام اسم uMkhonto weSizwe وشعار يشبه إلى حد كبير شعار فرعه العسكري السابق في إجراءات قانونية منفصلة بشأن انتهاك حقوق الطبع والنشر.

وقد أضاف قرار زوما بالتعهد بدعم عضو الكنيست عنصرا جديدا إلى التنافس المرير، وتبادل الطرفان الإهانات في الأشهر الأخيرة.

ووصف الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي فيكيل مبالولا زوما بأنه "الشخص الأكثر تدميرا" للتقدم الديمقراطي في جنوب أفريقيا وأشار إلى مسؤولي الحزب الجديد على أنهم "شيواوا".

أجبر زوما على ترك قيادة جنوب إفريقيا في عام 2018 بعد مزاعم فساد ويحاكم حاليا بتهمة الفساد ، على الرغم من أن هذه القضية واجهت تأخيرات طويلة، لقد كان ينتقد بشدة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي لخليفته ، رئيس جنوب إفريقيا الحالي سيريل رامافوسا.

وتم تعليق عضوية زوما في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بعد دعمه العلني لعضو الكنيست، وحضر جلسة الثلاثاء في المحكمة الانتخابية، وكذلك فعل مبالولا.

ويحكم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي جنوب أفريقيا منذ 30 عاما منذ نهاية نظام الفصل العنصري في عام 1994، لكن من المتوقع أن يواجه أصعب اختبار له في انتخابات هذا العام.

وتتوقع عدة استطلاعات رأي أن يفقد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أغلبيته للمرة الأولى وسيضطر إلى تشكيل ائتلاف للبقاء في السلطة.

ووفقا لآخر استطلاع للرأي أجري في فبراير ومارس، يمكن أن يصبح عضو الكنيست الحزب الثالث في جنوب أفريقيا بعد أول انتخابات وطنية له، مع دعم كبير في مقاطعة كوازولو ناتال مسقط رأس زوما، حيث من المتوقع أن يحقق مكاسب على الأرض، صوت في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.

ونفى حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أن يكون الإجراء القانوني رد فعل على التهديد السياسي الذي يشكله عضو الكنيست وزوما.

كما أثار رد عضو الكنيست على الإجراء القانوني قلق مواطني جنوب أفريقيا، لا سيما تعليقات فيسفين ريدي، مسؤول الحزب في كوازولو ناتال، استمع لي بعناية فائقة" ، قال ريدي في خطاب ألقاه في وقت سابق من هذا الشهر، هذا البلد سينزلق إلى حرب أهلية في اليوم الذي لا يسمح فيه لعضو الكنيست بالقيام بحملة انتخابية ويكون على ورقة الاقتراع. لن يصوت أحد. لن يصوت أحد في هذا البلد. سوف نتأكد من ذلك".

اعتذر السيد ريدي في وقت لاحق ، لكن التهديد بالعنف بسبب مزاعم زوما بالظلم قد أخذ على محمل الجد منذ وفاة أكثر من 350 شخصا خلال أسبوع من أعمال الشغب في عام 2021 عندما حكم على الرئيس السابق بالسجن بتهمة ازدراء المحكمة.

وكانت أعمال النهب والحرق والقتل أسوأ اضطرابات تشهدها جنوب أفريقيا منذ الأيام الأخيرة لنظام الفصل العنصري. وربط تقرير العنف بالغضب من الفقر والبطالة لكن بعض المقربين من زوما اتهموا بالتحريض عليه.