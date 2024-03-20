البلابيش الإعدادية تحصد المركز الأول فى منافسات أوائل الطلاب بقنا

حصدت مدرسة البلابيش الاعدادية بالصبريات التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا، على المركز الاول فى منافسات أوائل الطلبة بمقر مدرسة ابو بكر الصديق الابتدائية ، بتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف طارق نور الدين مدير عام إدارة دشنا التعليمية.

جاء ذلك بحضور اسماعيل خلف الله مدير التعليم الاعدادى وأحمد حلمى مدير التعليم الثانوى ومحمد عمر رئيس قسم التربية الاجتماعية وأسرة التربية الأجتماعية .

بينما ضمت لجنة التحكيم منصور عكاشة موجه الرياضيات ومكين مينا موجه العلوم ووعباس يوسف دراسات اجتماعية وشحات مرعى موجه لغة عربية وشنودة ذكرى موجه اللغة الانجليزية.