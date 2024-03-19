الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

صادر ضده 56 حكما قضائيا .. التحقيق مع رجل أعمال متهم بالنصب على المواطنين

بوابة الوفد الإلكترونية

طلبت نيابة شرق القاهرة تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام رجل أعمال بالنصب صادر ضده أحكام قضائية في مصر الجديدة متهم بالنصب على المواطنين، وعُرف بـ مستريح مصر الجديدة.

وتبين أن المتهم صادر ضده أحكام قضائية وصلت لـ 56 حكما قضائيا، بما يعادل 102 سنة.

ألقى رجال الأمن العام القبض على رجل الأعمال عاصم. ص، صاحب شركة أركان للإنشاءات، والمعروف بـ مستريح مصر الجديدة، أثناء هروبه في مركز الشهداء بالمنوفية، وذلك تنفيذا لعدد من الأحكام القضائية الصادرة ضده.


وألقى رجال الأمن العام القبض على المتهم وتم ترحيله إلى منطقة مصر الجديدة، بعدما تبين أن هناك مجموعة من الأشخاص حصلوا على عدة أحكام قضائية ضد المدعو عاصم. ص، وعليه الكثير من الأحكام القضائية الصادرة لصالح مجني عليهم آخرين ضد رجل الأعمال الهارب، والشهير بـ مستريح مصر الجديدة، الذي استولى على الأموال من المجني عليهم بالنصب فكون علاقات واسعة.

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