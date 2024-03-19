اكتمال بدر شهر رمضان الإثنين المقبل

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل الظاهرة الفلكية الجديدة التي ستحدث في سماء مصر يوم الاثنين 25 مارس الجاري 2024، قائلًا: يكتمل قرص القمر (بدر شهر رمضان) ويصبح بدرا كامل الاستدارة في ذلك اليوم.

غروب الشمس

وأوضح تادرس عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن نسبة لمعانه تبلغ 100%، حيث يشرق القمر في ذلك اليوم بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي.

وأشار أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية إلى أن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لذلك يبدو لنا القمر كما لو كان بدرًا في الفترة من 23 إلى 26 مارس.

ومن جهة أخرى، يبحث الكثير من المسلمين في هذه الأيام المباركة عن دعاء قبل انتهاء العشر الأوائل من رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الأيام تكون أيام الرحمة، بينما الثلث الثاني من شهر رمضان يكون أيام المغفرة، أما الثلث الأخير وهي العشر الأواخر من رمضان فهي تكون أيام العتق من النار.



وضمن الأدعية المستحب ترديدها الآتي:

يا الله ياذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعالا لما يريد

يا الله يا مغيث يا جبار يا رزاق لا إله إلا أنت يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني