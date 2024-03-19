دعاء اليوم التاسع من شهر رمضان المبارك

يبحث المواطنين عبر محركات البحث، عن أدعية اليوم التاسع من شهر رمضان المبارك، لذا تنشر "الوفد" في هذا التقرير، دعاء تاسع أيام رمضان.

دعاء تاسع أيام رمضان

عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة، واهدني فيه ببراهينك القاطعة الساطعة، وخذ بناصيتي إلى مرضتك الجامعة، بمحبتك با أمل المشتاقين.

اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين.

اللهم إني اسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنازل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء.

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا.

يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات اقضي حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب.

اللهم إن كان رزقي في السماء فأهبطه، وإن كان في الأرض فأظهره، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره وبارك اللهم فيه.

شهر رمضان المبارك

وكانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024، في احتفالية رسمية حضرها كبار رجال الدولة، أن 10 مارس 2024 هو المتمم لشهر شعبان، والإثنين 11 مارس هو غرة رمضان المبارك.