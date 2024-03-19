فوائد صحية لمشروب النعناع الدافئ في رمضان تجبرك على تناوله

ينصح الأطباء بتناول مشروب النعناع، مشيرين الى انه أفضل أنواع الأعشاب التي تتميز برائحتها الجميلة المنعشة، بالإضافة الى مذاقه الجيد وتعزيزه لصحة المعدة والجهاز الهضمي.

فوائد النعناع



ووفقًا لما ذكره موقع eating well، اليك فيما يلي أبرز فوائد تناول مشروب النعناع الدافئ بعد الافطار خلال شهر رمضان

يعزز سلامة الجهاز الهضمي لأنه غني بمضادات الأكسدة فضلاً عن احتوائه على بعض المركبات المهدئة للأعصاب وتسبب استرخاء الأمعاء ما يعزز من سلاسة الهضم وامتصاص الطعام.

يحمي من الشعور بأيه آلام أو مشكلات أو تقلصات بعد تناول الإفطار، فيفيد مشروب النعناع بين الإفطار والسحور في تعزيز الهضم والامتصاص وكذلك يقي من الإمساك ومشكلات المعدة.



يخفف الشعور بحرقة المعدة ويحد من مشكلة القولون، كما أن احتوائه على مضادات تأكسد يعزز من الصحة العامة للإنسان كما يقلل من تأكسد الخلايا وذبول الجسم والصحة مبكرًا.



تناول النعناع الدافيء بين وجبتي الإفطار والسحور يعزز من استرخاء المعدة ويعزز والشعور بالهدوء، ويحد من الشعور بالتوتر في الأمعاء والألم والأوجاع المختلفة فضلا عن الانتفاخات والغازات كما أنه يعزز من إفراز المعدة للحمض الداعم للتمثيل الغذائي.