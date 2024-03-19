تخفيضات تصل إلى ٣٠% بمعرض أهلا رمضان بسوهاج

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، معرض " أهلا رمضان " بشارع المخبز الآلى بجوار مقر إدارة مرور سوهاج، بنطاق حي غرب سوهاج، وذلك بالتعاون بين مديرية التموين، والوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، لتوفير السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان المبارك بتخفيضات تصل إلى ٣٠% على السلع المعروضة، ومنها السكر، والأرز، والزيوت، والمكرونة، واللحوم البلدي، والأسماك الطازجة.

رافق المحافظ خلال تفقده للمعرض اللواء محمد مصطفى وسيدة الأعمال منى مازن ، والنائب أحمد عواجة عضو مجلس النواب، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب، ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والدكتورة فاطمة عزت خبيرة التنمية البشرية .

وأعرب محافظ سوهاج عن تقديره للدور المجتمعي الذي تقوم به الأحزاب السياسية، بالتعاون مع الحكومة لزيادة المعروض من السلع الغذائية لتلبية كافة احتياجات المواطنين، مشيرا إلي افتتاح معارض " أهلا رمضان " بمخلتف مراكز المحافظة، لافتا إلى إصدار توجيهات لكافة رؤساء الوحدات المحلية، ومديرية التموين بالتوسع في إقامة معارض أهلا رمضان والشوادر، ومنافذ بيع السلع الغذائية بكافة قرى ومدن المحافظة، وزيادة كميات المعروض بها لتلبية كافة احتياجات المواطنين.