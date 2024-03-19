منتخب جامعة طيبة بالأقصر يشارك بدورة شيخ النواب الرمضانية لكرة القدم الخماسية

شارك منتخب جامعة طيبة التكنولوجية في بطولة علي العديسي الرمضانية لكرة القدم الخماسية، بالمدينة الشبابية بالطود، والتي يتنافس فيها 33 فريقا من محافظة الأقصر، تحت إشراف كابتن عبدالرحيم صديق، أخصائي النشاط الرياضي بالجامعة.



ولعب منتخب الجامعة، مباراتين، تعادل سلبيا في الأولى وفاز في الثانية بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، ومن المقرر أن ينتهي دور المجموعات منتصف شهر رمضان، على أن تنتهي البطولة بنهاية شهر رمضان الكريم.



من جانبه أوضح الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، أن مشاركة الجامعة في البطولات الرياضية يأتي من منطلق الاهتمام بالرياضة وآثارها الإيجابية على الصحة العقلية والنفسية للطلاب بهدف إعداد جيل واعي يعمل لصالح مجتمعه ووطنه، مؤكدا ثقته في منتخب الجامعة بأنه سيكون على قدر المسؤولية، وسيرفع اسم الجامعة عاليا.