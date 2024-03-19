إصابة جديدة تضرب ريال مدريد قبل المواجهات الحاسمة في الدوري و دوري الأبطال

لم تكد جماهير ريال مدريد تهنأ بعودة الحارس تيبو كورتوا الى التدريبات بعد اصابته بقطع في الرباط الصليبي قبل أنطلاق الموسم الحالي حتى فوجئت مساء اليوم ( الثلاثاء ) بأعلان نادي ريال مدريد أصابة الحارس البلجيكي مجددا .

وقال نادي ريال مدريد في بيان مقتضب ان حارسه تيبو كورتوا قد أصيب من جديد في ركبته اليمني خلال التدريبات وسيخضع لفحوصات دقيقة قبل تحديد حجم الأصابة .

أصابة كورتوا الجديدة تضع الكثير من الشكوك حول امكانية مشاركته مع ريال مدريدج في المراحل الحاسمة لبطولة الدوري الأسباني التي يتصدرها ريال مدريد وايضا المواجهة الحاسمة مع مانشيستر سيتي الأنجليزي في ربع نهائي دوري أبطال أوربا وهي المواجهة التي تتجدد بين الطرفين للعام الثالث على التوالي حيث حقق ريال مدريد الفوز في مجموع مباراتي الفريقين في الموسم قبل الماضي قبل ان يعود السيتي و يفوز بمواجهتي الموسم الماضي ويكمل الطريق لاحراز اللقب لاول مرة في تاريخه .

التقارير المبدئية حول اصابة كورتوا تؤكد غيابه بحد ادني شهرين وهو ما يعاني نهاية الموسم الحالي بالنسبة له مع ريال مدريد بل واحتمال غيابه عن منتخب بلجيكا في بطولة اليورو في يونيو المقبل بالمانيا .