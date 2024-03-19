عالم بالأزهر يكشف عن علاج الغضب من دعاء النبي الكريم .. فيديو

فسر الدكتور أيمن الحجار، من علماء الأزهر الشريف، الحديث النبوي الشريف، عن ‌سليمان ‌بن ‌صرد، قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم".

فقام إلى الرجل رجل ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تدري ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا قال: "إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم"، فقال له الرجل: أمجنونا تراني؟ وفي طريق أخرى: فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه. وقال: وهل ترى بي من جنون.

وفي بعض طرق البخاري: فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تعوذ بالله من الشيطان الرجيم". وفي لفظ آخر: فقال أترى بي بأسا!؟ أمجنون أنا؟ اذهب!.



وأوضح العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج "قصة حديث"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "سيدنا النبى وجد رجلين يتشجاران، فقال للذى انتفخت عروقه من شدة الغضب، لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحديث ده بيعلمنا كيف نتصرف حين الغضب".

الغضب غريزة بشرية

وتابع: "الغضب غريزة بشرية، وعلى الانسان السيطرة على الغضب بالاستعاذة من الشيطان، وبعض الناس يظن إنه لما يغضب بيرد رجولته، وممكن يتطور الامر ويخسر الطرفان، فسيدنا النبي علمنا مدان من يقدر يسطر عل. نفسه حين الغضب هو الانسان القوي الذى يملك جوارحه".