مسلسل حق عرب الحلقة 9| موعد العرض والقنوات الناقلة

أعلنت شبكة قنوات ON Drama عن موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 9 على قناة ON Drama اليوم، ونكشف عنه في السطور التالية.

موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 9

من المقرر أن يكون موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 9 على قناة ON Drama اليوم، في تمام الساعة 9 مساءا، على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 12 منتصف الليل، والاعادة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا.

مسلسل حق عرب

تفاصيل مسلسل حق عرب الحلقة 8



توالت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 8، بطولة الفنان أحمد العوضي، انتصارًا جديدًا لشهامته ورجولته، إذ تمكن من الوصول إلى مكان سميحة التي تجسد شخصيتها دنيا المصري، ابنة المعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي، بعدما أبلغته والدتها صباح الجياش والتي تقدم دورها الفنانة وفاء عامر بأن آخر مكالمة هاتفية لها قبل وفاتها كانت مع رباح أبو الدهب "وليد فواز".

وعلى الفور ذهب عرب السويركي ويجسده أحمد العوضي إلى منزل رباح أبو الدهب، لتتصدم به سميحة، وتتفاجأ بمعرفته لمكانها، ويبدأ عرب السويركي في توبيخ رباح أبو الدهب على فعلته وأنها لا تمس للرجولة، فإذا به يتنصل من حبيبته سميحة ويبلغه بأنها هي من هربت من بيت والدها المعلم عبدربه واستغاثت به وطلبت منه أن يتزوجها.

شهدت أحداث الحلقة 8 من مسلسل حق عرب ولم تستوعب سميحة الصدمة وطالبها عرب السويركي أن تتجهز للعودة لبيت والدها المعلم عبد ربه، وتوعد رباح أبو الدهب بتصفية حساباتهما في وقت لاحق.



موعد عرض إعادة مسلسل حق عرب الحلقة 9

وتذاع الحلقة 9 من مسلسل حق عرب الليلة على شاشة قناة ON Drama، في الساعة 9 مساءً، إضافة لعرضها في تمام الساعة 12 منتصف الليل، كما يمكنك مشاهدتها من خلال تطبيق WATCH IT، بالتزامن مع عرضها على قنوات ON ودون فواصل إعلانية.

تصدّر الفنان أحمد العوضي ومسلسل حق عرب تريند موقع التواصل الاجتماعي إكس ومحرك البحث جوجل، إذ شهدت أحداث مسلسل حق عرب في الحلقة السابقة أحداثا مشوقة، تضمنت خيانة شقيق عرب السويركي والذي يجسده الفنان أحمد العوضي، بعدما سرق أمواله من دولاب والدتهما ماجدة والتي تجسدها سلوى عثمان، واشترى خاتمًا هدية لخطيبته دون استئذانه.

مسلسل حق عرب



واشتعلت الأزمة بين عرب السويركي وشقيقه علي، بعدما واجه بسرقة أمواله، وأبلغه بأنه يريدها على الفور، فما كان من شقيقه علي إلا أنَّ ذهب إلى رباح أبو الدهب والذي يجسده وليد فواز ليستغيث به ويوافق على العمل معه كمستشار قانوني، وطلب منه مبلغا من المال ليسدده إلى شقيقه عرب.

تفاصيل مسلسل حق عرب الحلقة 7

ومنح رباح أبو الدهب لـ علي السويركي 50 ألف جنيه كعربون تعاون بينهما دون أن تكون سلفة واجب سدادها، وأمره بأن يغير من مظهره ويهتم به، ويقوم بشراء أكبر مكتب في القاهرة ليكون مقرًا له لمكتب المحاماة التي كان يحلم بها.

قصة مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب دراما اجتماعية شعبية ممتزجة بالتشويق والأكشن والمغامرات، في منطقة الدرب الأحمر، وتم تصوير المسلسل في عدة أماكن شعبية من بينها شارع المعز، إذ التف الجمهور حول أحمد العوضي حبًا له.

أبطال مسلسل حق عرب

ويشارك في بطولة المسلسل إلي جانب أحمد العوضي، كل من رياض الخولي، وفاء عامر، وفاء مكي، سلوي عثمان، وليد فواز، تامر شلتوت، كارولين عزمي، دنيا المصري، وعدد كبير من الفنانين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.