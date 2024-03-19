الأقساط المتبقية بعد إعلان موعد تسليم شقق الإسكان المتميز بالعبور الجديدة

انتهت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، وبنك التعمير والإسكان، من تخصيص حجز 45 عمارة بإجمالي 1080 وحدة سكنية إسكان متميز التي تم طرحها في مدينة العبور الجديدة خلال شهر يناير الماضي، بمقدم 60 ألف جنيه.



وكانت قد أعلنت وزارة الإسكان، أن فتح باب التقديم على شقق الإسكان المتميز في 17 ديسمبر من العام الماضي، وحتى 11 يناير الجاري، فيما تم تخصيص الوحدات السكنية في مدينة العبور الجديدة خلال يوم 21 يناير.

مواعيد تسليم شقق الإسكان المتميز بالعبور الجديدة

وأعلن جهاز مدينة العبور الجديدة، برئاسة الدكتور أحمد إسماعيل جبر، مواعيد تسليم أول شقق من مشروع الإسكان المتميز، والذي كان التقديم له يناير الماضي، بمقدم 60 ألف جنيه.

وقال الدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، إن مشروع الإسكان المتميز ذا الطابع الحديث يضم 45 عمارة بإجمالي 1080 وحدة، وكذلك 33 عمارة أخرى بها 792 وحدة سكنية تم الإعلان عن قرعة علنية يدوية تكميلية لها بين المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز.

بحسب ما جاء في إعلان رسمي من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فأن مواعيد تسليم شقق الإسكان المتميز بالعبور الجديدة، جاءت كالتالي:

أقساط شقق الإسكان المتميز وموعد السداد بمدينة العبور الجديدة



وجاء مساحات شقق الإسكان المتميز، بمدينة العبور الجديدة، 89 و92 مترًا مربعًا، بسعر 7245 جنيهًا للمتر، وبمقدم 60 ألف جنيه، ومن المقرر أن يسدد الفائزين بالتخصيص 20 % من قيمة الشقة، والبالغ 87 ألف جنيه، ثم وقت الاستلام يتم سداد 10%، والبالغ بنحو 68 ألف جنيه، ثم يستكمل تقسيط الـ70% من قيمة الشقة على أقساط ربع سنوية.

ووفقًا لما سبق، يكون الفائز بالوحدة السكنية سدد 30% من ثمن الشقة، ويتبقى 70% يتم السداد على 3 إلى 7 سنوات، كما يلي: