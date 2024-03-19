مسلسل الكبير أوي 8| جوني وهجرس يحاولان الحصول على مفتاح الخزنة

شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل “الكبير أوي 8” محاولة جوني مع هجرس محمد سلام الحصول على المفاتيح من موظف البنك، ولكنه دخل المستشفى بسبب رحيل والدته وحرصوا على الذهاب معه وعدم تركه.

شهدت أحداث الحلقة التاسعة، من مسلسل الكبير أوي 8، والذى يعرض على قناة on، استمتاع الكبير أحمد مكي في الدوار لوحده بدون إزعاج، ولكنه بدأ يشك ويقلق لأن لا أحد من مربوحة وحزلقوم و العترة يردون عليه.

كما حاول جونى وهجرس الوصول إلى سيف الموظف الذى يحمل مفاتيح الخزنة، ووصلوا له عند المقابر أثناء دفن والدته و لكنه من الحزن أغمى عليه وانتقل إلى المستشفى وحاول جونى أن يجد المفاتيح لإنقاذ حزلقوم ولكن لم يجد شيئا واضطر أن يذهب معه إلى المستشفى.

وقال حزلقوم من الشرطة بعد أن حاصروا البنك إنهم لديهم مطالب، وهى أن يأتوا بخضراوات وبوتاجاز من أجل أن يطبخوا داخل البنك لأن الرهائن و العصابة يريدون أن يأكلوا ولكن لن يطلبوا دليفرى.

الكبير أوي 8



مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8

تعرض قناة "on" مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة، والإعادة الأولى في الـ3 فجرًا، كما يعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا.

القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 8

قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8.. ومن المقرر أن يذاع مسلسل الكبير اوي 8، خلال شهر رمضان المبارك، حصريا عبر كل من: قناة on، on drama، منصة watch it.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.