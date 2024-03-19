أعلن جهاز مدينة العبور الجديدة، برئاسة الدكتور أحمد إسماعيل جبر، مواعيد تسليم أول شقق من مشروع الإسكان المتميز، والذي كان التقديم له يناير الماضي، بمقدم 60 ألف جنيه.

قال الدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، إن مشروع الإسكان المتميز ذا الطابع الحديث يضم 45 عمارة منها تضم 1080 وحدة، وكذلك 33 عمارة أخرى بها 792 وحدة سكنية تم الإعلان عن قرعة علنية يدوية تكميلية لها بين المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز.

مواعيد تسليم شقق الإسكان المتميز بالعبور الجديدة

بحسب ما جاء في إعلان رسمي من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فأن مواعيد تسليم شقق الإسكان المتميز بالعبور الجديدة، جاءت كالتالي: