صلة رحم| محمد مغربي يثير تعاطف الجمهور في الحلقة التاسعة

اثار الفنان محمد مغربي، تعاطف جمهور مواقع التواصل الاجتماعي في الحلقة التاسعة من مسلسل صلة رحم، الذي يخوض به السباق الرمضاني الجاري 2024.

وشهدت الحلقة بكاء سامي (محمد مغربي) خلال حديثه عن نجله الأكبر شريف بعد سقوطه من شرفة منزل بالدور الثالث.

وكان انتهى مؤخراً صناع مسلسل صلة رحم، التصوير العمل الذي يشارك في السباق الرمضاني الجاري 2024.

مواعيد مسلسل صلة رحم



ويُعرض مسلسل صلة رحم، من خلال شبكة قنوات MBC مصر، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويُعرض أيضًا على منصة شاهد الرقمية.

قصة مسلسل صلة رحم



في إطار درامي تشويقي، يناقش المسلسل قضية تأجير الأرحام، من خلال قصة طبيب تخدير يدعى (حسام) وزوجته (ليلى).

أبطال مسلسل صلة رحم

مسلسل "صلة رحم" من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، ويجسد دول البطولة كلًا من إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، عابد عناني، نبيل نور الدين، هبة عبد الغني، عمرو القاضي، داليا خليف، ريام كفارنا، سلوى محمد علي، محمد دسوقي، صفاء جلال، محمد مغربي، بتول حداد، محمد السويسي، تأليف محمد هشام عبية، إخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح.

آخر أعمال محمد مغربي

يذكر أن آخر أعماله فيلم "فوي فوي فوي"، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا في دور العرض وقت طرحه بالسينمات.

فيلم "فوى فوى فوى" مستوحى من أحداث حقيقية، تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد مغربي، أمجد الحجار، حنان يوسف، وطمحمد عبد العظيم، حجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.