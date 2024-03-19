الأسهم الأمريكية: افتتاحية حمراء للمؤشرات مع ترقب اجتماع الفيدرالي غدا

انخفض مؤشر S&P 500 في الأسهم الأمريكية في افتتاحية جلسة، اليوم الثلاثاء، رغم الإعلانات العديدة من مؤتمر الذكاء الاصطناعي لشركة "إنفيديا" وسط توجه أنظار وول ستريت نحو اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي سيستمر ليومين.

الأسهم الأمريكية

وانخفض مؤشر السوق الواسع في الأسهم الأمريكية بنسبة 0.3%، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب 0.8% وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي 30 نقطة أو نحو 0.1%.

تراجعت أسهم شركة "إنفيديا" في الأسهم الأمريكية بنسبة 2.6% حيث يقوم المستثمرون بتقييم الأخبار من مؤتمر الذكاء الاصطناعي "GTC" الأول على الإطلاق.

وكشف الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ عن أحدث شريحة للذكاء الاصطناعي من "Nvidia"، والتي تحمل اسم "Blackwell"، والتي وصفها بأنها خليفة أقوى بكثير لرقائقها التي تدعم العديد من عمليات الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، ارتفع السهم بأكثر من 78% منذ بداية العام حتى الآن قبل الحدث، مما قد يشجع المستثمرين على جني بعض الأرباح بعد الأخبار.

أسواق الأسهم الأمريكية

الأسهم الأمريكية

وانخفضت أسهم شركة "Super Micro Computer"، المورد الرئيسي لبناء خوادم "إنفيديا" للذكاء الاصطناعي، بنسبة 10% بسبب أنباء عن طرح أسهم. ارتفعت الأسهم بأكثر من 250% هذا العام بفضل حماسة الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى إضافة السهم إلى مؤشر S&P 500 يوم الاثنين.

وتنتظر وول ستريت أيضًا توجيهات بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية حيث يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماع السياسة الذي يستمر يومين يوم الثلاثاء.

أدت سلسلة من تقارير التضخم المثيرة للقلق مؤخرًا إلى قلق المستثمرين من أن البنك الاحتياطي قد يشير إلى أن أسعار الفائدة ستظل أعلى لفترة أطول من المتوقع. ومع ذلك، تتوقع العقود الآجلة للأموال الفيدرالية حاليًا احتمالًا بنسبة 99% أن يترك الفيدرالي أسعار الفائدة القياسية دون تغيير هذا الأسبوع، وفقًا لأداة "CME FedWatch" الذي اطلعت عليه "العربية Business".