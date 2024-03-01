بعد حصولها على شهادة تقدير من الكاثوليكى ..ناهد السباعى: كنت اتمنى حضور والدتى

عبرت الفنانة ناهد السباعى عن سعادتها بحصولها على شهادة تقدير عن فيلمها 19ب بمهرجان المركز الكاثوليكي.

وقالت على هامش حضورها الحفل فى تصريحات خاصة للوفد، للمره الاولى يتم تكريمى فى غياب والدتى المنتجه ناهد فريد شوقى والتى رحلت عن عالمنا قريبا، واضافت كانت والدتى تحب هذا المهرجان وتهتم بحضوره وتم تكريمها فيه أكثر من مره وكنت اتمنى وجودها معى الان.

واختتمت اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ 72، برئاسة الأب بطرس دانيال، بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان.

وتشكلت لجنة تحكيم الدورة الـ72 من الفنانة حنان مطاوع، الفنانة داليا مصطفى، الفنان أحمد شاكر، الكاتب والمؤلف عبد الرحيم كمال، مدير التصوير إيهاب محمد على، الناقد الفنى على الفاتح، المونتير كمال الملّاخ، الموسيقار مصطفى الحلوانى.

واختارت اللجنة العليا للمهرجان 6 أفلام وفقاً للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية من أصل 43 فيلماً، عُرضت تجارياً هذا العام، وعرضت كلها وحققت ردود فعل ايجابيه واعقب عرض الافلام ندوات خاصة لصناعها والأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية لهذه الدورة هى: فيلم "أنا لحبيبى" للمخرج هادى الباجورى، فيلم "19 ب" للمخرج أحمد عبد الله السيد، فيلم "بيت الروبى" للمخرج بيتر ميمى، فيلم "وش في وش" للمخرج وليد الحلفاوي، فيلم "ڤوي! ڤوي! ڤوي!" للمخرج عمر هلال، فيلم "أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس.