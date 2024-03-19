الخضري : أفشة سيكون له تأثير كبير مع المنتخب بتواجد حسام حسن

اثنى احمد الخضري الناقد الرياضي على قدرات محمد مجدي افشه صانع العاب النادي الأهلي والمنضم إلى المنتخب الوطني خلال معسكره الجاري الآن استعدادا الانطلاق بطولة كأس العاصمة الإدارية.

وأكد خلال تصريحات اعلاميه اليوم الثلاثاء ، أن محمد مجدي أفشة سيكون له دور كبير مع منتخب مصر، وهو كان مفتاح فوز الأهلي مؤخرا بكأس مصر بعدما شارك في الشوط الثاني. وكان يستحق الفوز بجائزة رجل المباراة أو مصطفى شوبير، لكن الجائزة منحت لـ امام عاشور بسبب الجمهور.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب قائمة الفريق استعداداً لمعسكر شهر مارس الذي انطلق ١٣ مارس الجاري استعدادا للبطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا والمقرر إقامتها في القاهرة تحت مسمى كأس العاصمة الإدارية ، واللاعبون ال ٢٥ هم :

محمد عواد ، محمد أبو جبل، المهدي سليمان، مصطفي شوبير، محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، محمد شكري، أحمد حجازي، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، محمود تريزيجيه، مصطفي فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، مصطفي محمد، أحمد عاطف، محمد شريف، محمد الشامي.