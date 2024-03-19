الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر فى قافلة طبية مجانية بالبحيرة

نظمت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة ، قافلة طبية مجانية في قرية الضهرية بمركز إيتاي البارود.

واسفرت جهود القافلة المقامة عن توقيع الكشف على 1526 مواطناً مجانا، من خلال 10 عيادات طبية.

وشملت الفحوصات الطبية الكشف فى التخصصات المختلفة (عيادتي الباطنة 337 - عيادة الأطفال 248 - الجراحة 197 - النساء 96 - تنظيم الأسرة 49 - العظام 203 - الأسنان 25 - الأنف والأذن 213 - القلب 135).

كما تضمنت القافلة معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة وجهاز رسم قلب بعيادة القلب.

وتوافر خلال القافلة عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، ولجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كما تم تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، وصرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان