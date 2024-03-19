المهن السينمائية تنعي المونتيرة زينة مطاوع

نعت نقابة المهن السينمائية، في بيان رسمي، المونتيرة زينة مطاوع، والتي رحلت عن عالمنا اليوم الثلاثاء بعد فترة صراع مع المرض اللعين .

وتضمن بيان المهن السينمائية الآتي:" وداعًا زينة مطاوع من عناقيد صُناع المونتاج، رحلة مهنية سريعة بدأت وانتهت في ومضة، هاجمك المرض اللعين بضراوة وشراسة، حاولتي المواجهة ولكن قدر العلي القدير آتي ولا راد لقضائه ".

وتابع بيان المهن السينمائية:" نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور لها بإذن الله المونتيرة زينة مطاوع، ونسأل العلي القدير أن يسكنها فسيح الجنات ويلهم أسرتها وأسرة مسلسل (عتبات البهجة) الصبر والسلوان ".

وفاة زينة مطاوع

فارقت المونتيرة زينة مطاوع الحياة اليوم الثلاثاء بعد فترة صراع مع المرض الخبيث، ومقرر أن يقام عزاء المغفور لها، غدًا الأربعاء الموافق 20 مارس بمسجد النور بالمعادي ".

أعلن السيناريست مدحت العدل وفاة المونتيرة زينة مطاوع، بعد صراع مع المرض.

وكتب مدحت العدل، عبر حسابه بموقع “إنستجرام”: “إنا لله وإنا إليه راجعون، أتقدم أنا وجميع العاملين على مسلسل (عتبات البهجة) بخالص التعازي والمواساة لأسرة المونتيرة الشابة زينة مطاوع رحمها الله وأسكنها فسيح جناته ".