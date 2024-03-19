الخضري : حسام حسن في مرحلة تجربة اللاعبين مع المنتخب

قال الناقد الرياضي احمد الخضري ان مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس العاصمه الإدارية المقبلة ستتيح للجهاز الفني الجديد بقيادة حسام حسن تجربه اكبر عدد من اللاعبين.



وأضاف خلال تصريحات إعلامية اليوم الثلاثاء: "هناك أزمة واضحة بين حسام حسن وعمر كمال عبدالواحد لم يتم حلها، ولذلك لم ينضم لمنتخب مصر، ومفيش حاجة اسمها (قرصة ودن) لأي لاعب قبل اختياره مستقبلا، يجب ان يقوم حسام حسن بفتح صفحة جديدة مع اللاعبين".

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب قائمة الفريق استعداداً لمعسكر شهر مارس الذي انطلق ١٣ مارس الجاري استعدادا للبطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا والمقرر إقامتها في القاهرة تحت مسمى كأس العاصمة الإدارية ، واللاعبون ال ٢٥ هم :

محمد عواد ، محمد أبو جبل، المهدي سليمان، مصطفي شوبير، محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، محمد شكري، أحمد حجازي، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، محمود تريزيجيه، مصطفي فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، مصطفي محمد، أحمد عاطف، محمد شريف، محمد الشامي