العرقسوس سلاح ذو حدين.. فوائد وأضرار المشروب الرمضاني الأشهر

يعد العرقسوس من المشروبات الرمضانية الأكثر شهرة في الشهر الكريم، إذ يعشق الكثير من المواطنين تناولها، اعتقادًا منهم أنه يقلل من الشعور بالعطش، ولكن على الرغم من فوائد العرقسوس إلا أنه أيضًا ه أضرار كثيرة على صحة الإنسان.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، فوائد وأضرار مشروب العرقسوس.

فوائد العرقسوس

مهدئ للمعدة، وذلك نظرًا لاحتواء على الفلافونويدات النباتية المضادة للالتهابات، فإنه من الممكن استخدامه لتهدئة مشكلات الجهاز الهضمي في حالات قرحة المعدة، وجع المعدة، الشعور بالغثيان، الحرقة.

منظف طبيعي للجهاز التنفسي.

يخفف من وجع الحلق، وأعراض الربو.

يقلل من الإجهاد.

علاج السرطان.

علاج الالتهابات الجلدية.

علاج فعال لحب الشباب، والأكزيما، وغيرها من الأمراض الجلدية.

تفتيح البشرة.

علاج التهاب المفاصل الروماتويدي.

التخفيف من أعراض انقطاع الطمث.

الوقاية من تسوس الأسنان.

الحد من أمراض الكبد.

أضرار العرقسوس

الإكثار منه يؤدي إلى انخفاض مستويات البوتاسيوم في الجسم، مما يسبب عددًا من المضاعفات، مثل:-

ضعف العضلات.

ارتفاع ضغط الدم.

اضطراب ضربات القلب.

الإجهاد العام في الجسم.

احتباس السوائل، مما يؤثر على الكلى.