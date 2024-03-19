إتفاق بين جهاز المنتخب والأهلي بشأن الدوليين

قال الناقد الرياضي احمد الخضري أن هناك اتفاق جرى الأيام الماضية بين الجهاز الإداري للنادي الأهلي والمنتخب الوطني بسبب تعارض مواعيد مواجهات الاهلي الافريقية مع بطوله كأس العاصمة الإدارية.

وقال خلال تصريحات إعلامية صباح اليوم الثلاثاء : "هناك اتفاق حصل بين الأهلي وحسام حسن على اراحة بعض اللاعبين الدوليين، ومنتخب تونس قام بترك لاعبي الترجي أيضا بسبب دوري ابطال اوروبا، وحسام حسن تفهم الموضوع لأنه حريص على التنسيق مع الأندية، هناك لاعبين كثيرين بخلاف لاعبي الأهلي من الممكن أن يحصلوا على فرصة اللعب في المباراة الثانية".

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب قائمة الفريق استعداداً لمعسكر شهر مارس الذي ينطلق ١٣ مارس الجاري استعدادا للبطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا والمقرر إقامتها في القاهرة تحت مسمى كأس العاصمة الإدارية ، واللاعبون ال ٢٥ هم :

محمد عواد ، محمد أبو جبل، المهدي سليمان، مصطفي شوبير، محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، محمد شكري، أحمد حجازي، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، محمود تريزيجيه، مصطفي فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، مصطفي محمد، أحمد عاطف، محمد شريف، محمد الشامي