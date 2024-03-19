حسام المندوه: هدف الأهلي الأول أمام الزمالك تسلل واضح

أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادى الزمالك، أن هدف الأهلى الأول في شباك الفارس الأبيض، خلال مواجهة نهائى كأس مصر، والذي شهده ملعب الأول بارك معقل النصر بالمملكة العربية السعودية، جاء من تسلل واضح، على الرغم من وجود تقنية الفيديو، وأحدث الإمكانيات.



وأشار حسام المندوه تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت أف ام"، على موجات 93.7، حيث قال: "بالطبعؤ لم نقوم بتحديد موعد زيارة النادى الأهلى حتى الآن، على الرغم من تلقينا الدعوة من قبل مجلس إدارة القلعة الحمراء".

وتابع أمين صندوق الزمالك تصريحاته: "لن نقوم بمحاسبة جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك بالقطعة حيث يضع جميع اللاعبين تحت التقييم للوقوف على التشكيل الجيد خلال الفترة المقبلة".