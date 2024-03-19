المندوه: الزمالك بحاجة لمليار جنيه لحل أزماته

أوضح حسام المندوه، أمين صندوق الزمالك، أن النادي يحتاج بحاجة لمليار جنيه من أجل حل أزماته المالية خلال الفترة المقبلة.



وأشار المندوه إلى أن ميزانية الزمالك بها عجز 2 مليار جنيه، حيث أن مرتبات الموظفين تتخطى ال 15 مليون جنيه شهريًا.

تصريحات حسام المندوه

تحدث حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، في تصريحات إذاعية، حيث قال: "هناك عجز فى الميزانية الخاصة بالنادى تصل إلى 2 مليار جنية، فالنادي يحتاج إلى مليار جنية خلال الـ 4 سنوات القادمة لحل الأزمات حيث أن مرتبات العاملين فى النادى تصل إلى 15 مليون جنية".

وأضاف: "مشكلة الزمالك ليست مالية، لكن فى إدارة المال وجميع رجال الأعمال يعملون على تحسين وضع النادى ماديا وليس فقط للتبرع حيث يرفضون ذكر اسمائهم".