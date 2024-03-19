خالد الغندور: “اذا كنت مسؤولاً في الزمالك سأبيع زيزو.. وجوميز غير مقتنع بأغلبية الصفقات”

أكد خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق والإعلامي الحالي، أن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، ليس لديه قناعة بعدد كبير من الصفقات الجديدة.



وكان الزمالك قد تعاقد مع عدد كبير من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما نجح مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب في حل أزمة القيد.

تصريحات خالد الغندور

تحدث خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: “هناك لا يقل عن 5 لاعبين من الصفقات الجديدة سيرحلون عن الزمالك في الصيف المُقبل”.

وتابع: “هذا رأي المدير الفني جوزيه جوميز، وهذا بسبب مستوى بعض اللاعبين الذي لا يؤهلهم للعب في القلعة البيضاء”.

وأضاف: “أندية العالم بها مديرين رياضيين، الزمالك يحتاج إلى مدير رياضي قوي، الآن في ثبات مالي بنادي الزمالك، لكن في نفس الوقت أحمد زيزو عقده يتبقى فيه موسم واحد، ولو أنا مسؤول وجاء عرض له بـ 8 مليون دولار سأبيعه”.