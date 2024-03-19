لوحة اعلانات تتسبب فى حريق تريلا على الطريق الصحراوي بالجيزة.. تفاصيل

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن تفاصيل اشتعال النيران في سيارة تريلا أعلى الطريق الصحراوي بالجيزة.

و تبين من التحريات أن عجلة القيادة اختلت بيد قائدها ما ادي لاصطدامه بـ لوحة اعلانات ضخمة على الطريق وانفجار تانك بنزين السيارة واشتعال النيران بها.

وأخمد رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق سيارة نقل أعلى الطريق الصحراوى فى الجيزة ونقلت سيارة اسعاف السائق المصاب الى مستشفى اطفيح المركزي لتلقي العلاج.



وفور تلقي بلاغ يفيد اشتعال حريق سيارة تسببت فى توقف حركة السيارات فى الطريق الصحراوى، انتقلت على الفور سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتبين اشتعال النيران بسيارة نقل، وعلى الفور تمكنت سيارات الحماية المدنية من محاصرة الحريق والسيطرة عليه دون إصابات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

ومن جهة أخري شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، حريقًا في مصحة لعلاج حالات المرضى النفسيين "الإدمان"، ما أدى إلى مصرع 4 أشخاص، فيما أصيب 7 أشخاص آخرين في الحادث.

بداية تفاصيل الحادث جاءت عندما تلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا يفيد نشوب حريق بمصحة لعلاج الإدمان بحي الأسرة باسم إسلام بندارى.

وفور وقوع الحادث وجه اللواء شريف بشارة المحافظ بسرعة اسعاف المصابين وإخطار الجهات الأمنية ومديرية الصحة وتم نقل المصابين وعددهم 7 إلى مستشفى الجامعة، وتم نقل المتوفيين وعددهم 3 إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، ويتم استكمال التحقيقات الان بواسطة جهات الاختصاص.