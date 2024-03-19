من يفوز بلقب الدوري الأنجليزي ( 1 ) ..... أرسنال على القمة ولكن َ!!!

بات السؤال الذي يتردد على لسان كل محبي كرة القدم الأنجليزية من يفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم في ظل الصراع الشرس و السباق المحموم بين الثلاثي الأرسنال وليفربول و مانشيستر سيتي بقيدة ثلاثة هم الافضل بين مدربي الدوري الإنجليزي هذا الموسم مايكل ارتيتا و يورجن كلوب وبيب جوارديولا .

ويتصدر الأرسنال الدوري الإنجليزي حاليا بنفس الرصيد مع ليفربول صاحب المركز الثاني لكن الأرسنال يتفوق بفارق الأهداف عن ليفربول فيما يأتي مانشيستر سيتي حامل اللقب في المواسم الثلاث الأخيرة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن الثنائي لكن صدارة الأرسنال مهددة في ظل صعوبة مشوار المدفعجية المقبل في اخر عشر مباريات من المسابقة الاعرق على مستوى العالم .

الأرسنال المتصدر والذي يسعى لاستعادة اللقب الغائب منذ 20 عاما منذ حقبة الجيل الذهبي بقيادة الفرنسي أرسين فينجر لديه بكل المقاييس المشوار الأصعب بين الاندية الثلاثة وهذه هي مباريات الأرسنال العشر القادمة :

31 مارس 2024 مانشيستر سيتي - الأرسنال

3 ابريل 2024 الأرسنال - لوتون تاون

6 أبريل 2024 برايتون - الأرسنال

13 أبريل 2024 الأرسنال - أستون فيلا

20 أبريل 2024 ولفرهامبتون - الأرسنال

27 أبريل 2024 توتنهام - الأرسنال

4 مايو 2024 ارسنال - بورنموث

11 مايو 2024 مانشيستر يونايتد - الأرسنال

19 مايو 2024 الأرسنال - ايفرتون

بينما لم يتحدد بعد موعد مباراة الأرسنال مع تشيلسي على ملعب الأمارات الخاص بنادي الأرسنال .

ووفقا للأحصائيات الدقيقة لاندية الدوري الأنجليزي فأن الاندية التي سيلاقيها ارسنال على ملعبه لديها ميزة اللعب بشكل كبير خارج ارضها وايضا الاندية التي سيلاقيها ارسنال خارج ملعبه لديها ميزة اللعب على ارضها فمثلا نسبة مانشيستر سيتي على ملعبه 2.46 نقطة على ملعبه بينما يعد تشيلسي خارج ملعبه من الاندية القوية حيث يحصل على 1.29 نقطة وبرايتون 1.68 نقطة وبالتالي فأن احتمالية فقد الأرسنال لنقاط كبيرة لصعوبة المباريات التي سيواجهها .

في الجزء الثاني سنتحدث عن فرص مانشيستر سيتي في حصد لقب الدوري الإنجليزي ومباريات العشر القادمة .