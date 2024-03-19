علي جمعة يحذرمن ألعاب إلكترونية اخترعتها الشياطين لتدمير المجتمعات.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن الألعاب الاليكترونية مثل الحوت الأزرق وتشارلي نوع من أنواع تدمير البشرية، ومن اخترعها يريد ان يدمر المجتمعات، وهذا الطريق عوج ويجب أن ننبه الناس إليه".

وتابع خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على قنوات الشركة المتحدة، اليوم الثلاثاء: "من اخترع هذه الألعاب نوع من أنواع شياطين الإنس، يهدفون إلى الشر والفساد وإدراك الشهوات والمصالح فقط على حساب الناس، ويريدون التدمير وتمزيق المجتمعات وخرابها".

وأضاف: "الحرية مسؤولية وليست تفلت، وصلنا الى حد |أن الأدباء شعروا بالخطورة من التفلت باسم الحرية".