الثلاثاء 19 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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علي جمعة يحذرمن ألعاب إلكترونية اخترعتها الشياطين لتدمير المجتمعات.. فيديو

الشيخ علي جمعة
الشيخ علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن الألعاب الاليكترونية مثل الحوت الأزرق وتشارلي نوع من أنواع تدمير البشرية، ومن اخترعها يريد ان يدمر المجتمعات، وهذا الطريق عوج ويجب أن ننبه الناس إليه".  

وتابع  خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على قنوات الشركة المتحدة،  اليوم الثلاثاء: "من اخترع هذه الألعاب نوع من أنواع شياطين الإنس، يهدفون إلى الشر والفساد وإدراك الشهوات والمصالح فقط على حساب الناس، ويريدون التدمير وتمزيق المجتمعات وخرابها".

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علي جمعة: ١٠٠ سنة في الدنيا تساوي ٣ دقائق في الآخرة

وأضاف: "الحرية مسؤولية وليست تفلت، وصلنا الى حد |أن الأدباء شعروا بالخطورة من التفلت باسم الحرية".

 

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