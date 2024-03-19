علي جمعة: ١٠٠ سنة في الدنيا تساوي ٣ دقائق في الآخرة

أجاب الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، على سؤال طفلة عن كيف يشعر من فارقوا الدنيا بالوقت في الآخرة؟.



وقال الدكتور علي جمعة، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الثلاثاء: "50 ألف سنة تساوى يوم واحد فى الملأ الأعلى، يعنى الساعة بـ2000 سنة عندنا والدقيقة فوق بـ34 سنة عندنا.. لما الناس تموت مش هتلحق لأن الزمن نسبى، ولذلك ما يحدث فوق أو شعور الروح لما تقعد ساعة فوق يبقا مر عندنا 2000 سنة".

وتابع: "يعني مثلا روح الأب أو الأم طلعت مثلا وأنتى قعدتى 100 سنة يعنى 3 دقايق طلعتى وراهم يقولوا ليك انتى جيتى بسرعة ليه؟.. تردى وتقولى بسرعة إيه؟ دا أنا قعدت 100 سنة.. يقولوليك 100 سنة إزاى؟ دول 3 دقايق وهكذا".

وأجاب أيضا على سؤال طفل حول حكم من يقوم بالدعاء على نفسه او ي طلب الموت من الله؟.

وقال: "سيدنا النبي صلى الله علبه وسلم، نهى عن الدعاء على النفس، وده لأن فيه نوع من قلة الأدب مع الله".

وتابع: "ممكن لو فى فتن شديدة ممكن الانسان يدعى ربه بأدب ويقول (اللهم احينى ما دامت الحياة خير لى وامتنى لو كان الموت راحة لى)، وده حصل مع الامام البخاري لما احد الامراء امره انه يعطي درس لابنه فى البيت فرفض فدعا بهذا الدعاء".