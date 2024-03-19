انتظام الدراسة وتحقيق الانضباط الإداري خلال شهر رمضان المبارك بمدارس ابوتشت

اجري المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية، اليوم الثلاثاء 19 مارس الجاري يرافقه عبدالرؤوف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام جولة تفقدية لعدد من مدارس أبوتشت، وذلك ضمن الجولات الميدانية التي تجريها قيادات التعليم بأبوتشت لمتابعة انتظام الدراسة والانضباط الإداري لاستكشاف المشكلات والعقبات التي تواجه سير العملية التعليمية وإيجاد الحلول المتاحة والمبتكرة لها تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

شملت جولته مدرسة الحبيلات الشرقية للتعليم الأساسي ومدرسة الرواتب الإبتدائية ومدرسة سمهود الإعدادية ومدرسة سمهود الابتدائية الحديثة ومدرسة سمهود الابتدائية المشتركة. و تفقد مدير عام الإدارة حجرات الفصول وقاعات رياض الأطفال والأنشطة والمعامل والمكتبة والحديقة المدرسية.

وتحاور مع التلاميذ والطلاب أثناء الحصص التعليمية للوقوف على مستوي تحصيلهم للمادة العلمية وحثهم علي التفوق والاجتهاد.

مشيرا الي ضرورة تفعيل حصص المشاهدة والاهتمام بالطلبه الضعاف ورفع مستواهم العلمي وتقديم الدعم الكافي لهم وتنفيذ خطط علاجية للتغلب علي هذه الصعوبات وتحفيزهم وتشجيعهم علي المشاركة الفعالة في الحصص والانشطة التعليمية هنأ مدير عام الإدارة هيئة التدريس والعاملين والطلبه بحلول شهر رمضان المبارك اعاده الله علي الشعب المصري وعلي الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

و قام بمتابعة سجلات الإدارة المدرسية وقوائم الفصول والجدول المدرسي وسجلات إعداد المعلمين والمعلمات مشددا علي تسجيل غياب الطلاب أولا بأول والتخلص من اية رواكد او تشوينات فوق الاسطح والتأكيد علي تطبيق اجراءات الأمن والسلامة لتوفير مناخ آمن للطلاب والمعلمين طوال فترة الدراسة.

وخلال الزيارة تفقد المدير العام مدرسة سمهود الابتدائية الحديثة تابع المسابقة الرمضانية للقرآن الكريم التي تجرى تحت اشراف نخبه من العلماء والدعاة ثم تطعيم طالبات الصف الأول الإعدادى بمدرسة سمهود الإعدادية بنات ضد الالتهاب السحائي من قبل الفريق الطبي بالوحدة الصحية بسمهود.

كما كرم مدير عام إدارة خلال جولته التفقدية مدير مدرسة الحبيلات الشرقية للتعليم الأساسي والرواتب الابتدائية وسمهود الابتدائية الحديثة لحسن سير انتظام الدراسة والانضباط الإداري بالمدرستين متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.